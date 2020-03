Gourmetführer : Zwei Restaurants in Bonn mit Michelin-Stern ausgezeichnet

Schon 2018 freute sich Rainer Maria Halbedel (links) mit seinem Team über die Auszeichnung. (Archivbild). Foto: Barbara Frommann

Düsseldorf Insgesamt 48 Sterne-Restaurants gibt es in Nordrhein-Westfalen. Das ist eines mehr als der Guide Michelin im vergangenen Jahr aufzählte. Auch Bonn darf sich über zwei Sterne-Restaurants freuen. Einen Stern verlor die Bundesstadt allerdings auch.



Während sich in der Topliga der Restaurants mit zwei und drei Sternen nichts änderte, meldete der Gourmetführer in seiner Ausgabe für 2020 bei den Ein-Sterne-Lokalen einige Bewegung. Zu den insgesamt 44 Ein-Sterne-Küchen in NRW gehören auch zwei Restaurants in Bonn: Das „Yunico“ im Kameha Grand Hotel und das „Halbedel’s Gasthaus“ in Bad Godesberg. Eines dagegen verlor seinen Stern: Das „Kaspars“ machte im vergangenen Jahr zu.

Die Ein-Stern-Restaurants in NRW sind nicht nur in großen Städten vertreten, sondern auch abseits oder am Rand der Ballungsgebiete, etwa in Euskirchen, Gummersbach oder Schmallenberg. Aber auch Düsseldorf hat zehn Lokale in der Klasse zu bieten und Köln neun. Mit zwei Sternen kann sich weiterhin das „Rosin“ in Dorsten von Fernsehkoch Frank Rosin schmücken. In dieser Klasse wird auch in zwei Lokalen in Köln gekocht, im „Le Moissonnier“ und im „Ox & Klee“. An der Spitze der Topgastronomie in NRW bleibt das „Vendôme“ in Bergisch Gladbach. Das Restaurant unter der Leitung von Joachim Wissler ist das einzige Drei-Sterne-Haus im bevölkerungsreichsten Bundesland.

Mit den beiden Zwei-Sterne-Häusern hat die Domstadt die Nase vorn im Wettstreit der Nachbarstädte.

„Vorkoster“ Fernsehkoch Björn Freitag hat mit seinem „Goldenen Anker“ in Dorsten weiter einen Stern, und auch Nelson Müllers „Schote“ in Essen bleibt gelistet. Neben dem „Kaspars“ verloren noch drei weitere Restaurants die Auszeichnung. Dazu gehören das „Nenio“ in Düsseldorf, „am Kamin“ in Mülheim an der Ruhr und „Heldmann“ in Remscheid. Teils wurde das Konzept geändert oder die Häuser wurden wie in Bonn geschlossen. Bundesweit haben 308 Restaurants Michelin-Sterne, es gibt zehn mit drei, 43 mit zwei und 255 mit je einem Stern.

Neu in dieser Liga spielt der „Setzkasten“ - ein Restaurant, das im Keller eines Düsseldorfer Supermarkts liegt. Münster hatte zuvor keines und nun gleich zwei Lokale dieser Klasse, das „Coeur D'Artichaut“ und das „ferment“. Neu im Bund der Häuser mit Stern sind auch „astrein“ in Köln und „Hannappel“ in Essen.

Der Michelin lobte allgemein den „Mix aus jungen, talentierten Köchen mit neuen, spannenden Ideen sowie etablierten Altmeistern“ und die große Vielfalt bei Küchenstilen und Konzepten. Ungebrochen sei der Trend zum „Casual Fine Dining“: Genuss auf hohem Niveau in lockerer Atmosphäre.

