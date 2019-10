Gastro aktuell : "Italiani" - Ein neuer Italiener für Bonn

Bonn Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Die beiden Söhne des bekannten Bonner Gastronom Santo Grossi eröffnen ihr eigenes Lokal. Sandro und Fabio Grossi servieren italienische Küche mit Stil.

Santo Grossi ist ein bekannter und geschätzter Gastronom in Bonn. Der frühere Chef des Al Capone in der Südstadt und des Borsalino in der Altstadt leitet seit nunmehr 14 Jahren das Ristorante Da Dante im Hotel Kanzler neben dem Museum Koenig. Jetzt haben seine Söhne Sandro (24) und Fabio Grossi (31) im ehemaligen Nanay Nachtcafé an der Bonner Oper ein eigenes Lokal eröffnet - das Italiani, eine Kombination aus extravagantem Ristorante und Pizzeria."Wir wollen etwas stylisher sein als der typische Stamm-Italiener um die Ecke", erklären die beiden Brüder. "Mit einer einfachen Küche, die aber originell und frisch interpretiert wird." Den Anspruch bringt Sandro Grossi auf den Punkt: "Ich liebe es, Gastgeber zu sein und meinen Gästen einen unvergesslichen Abend zu bescheren.