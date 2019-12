GA gelistet : Diese Bonner Cafés bieten Frühstück und Brunch

Bonn Frühstück in kuscheliger Wohnzimmeratmosphäre gibt es nicht nur Zuhause. Ein Überblick über lokale Cafés, die Frühstück und Brunch anbieten – mit Empfehlungen von GA-Lesern.



Weiterleiten Drucken Von Tabea Richter

Ein riesiges Buffet für den Sonntagsbrunch gehört mittlerweile schon zum Standard in allen großen Restaurant- und Caféketten. Doch häufig ist es überfüllt, die Sitzgelegenheiten sind eingeschränkt und am Buffet bildet sich eine lange Schlange. Etwas mehr Charme und Individualität versprechen dagegen die kleinen, häufig privat geführten Cafés, wovon es auch so einige in Bonn gibt.

Café Lieblich in der Bonner Südstadt

Wer sich nach kuscheliger Wohnzimmeratmosphäre sehnt, ist im Café Lieblich in der Bonner Südstadt genau richtig. Das Café im Stil der Sechziger bietet Platz für etwa 20 Personen. An Wochenenden und Feiertagen empfiehlt es sich, einen Tisch zu reservieren. Samstags und sonntags können sich Frühstücksliebhaber an einem kleinen Buffet aus Brötchen, Croissants, Rührei, Joghurt, Obstsalat und einigem mehr bedienen.

Adresse: Bonner Talweg 115, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Brunch von 10 bis 13 Uhr, Mittwoch geschlossen

Telefon: 0228/54889578

VarieTee

Wie der Name dieses Cafés schon andeutet, gibt es hier eine große Auswahl an Teespezialitäten, die in bunten individuellen Kännchen serviert werden. Dazu bietet das VarieTee täglich verschiedene Frühstücksvariationen an, die von Holunderblütenschorle und selbstgemachter Marmelade bis hin zu französischen Croissants reichen.

Adresse: Markt 6, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10 bis 23 Uhr, Frühstück gibt es montags bis samstags von 10 bis 12 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 13 Uhr.

Telefon: 0228/94770999

Miebach's

Frühstücken wie in Frankreich, Italien, Norwegen oder Amerika. Bei Miebach's direkt am Marktplatz können Gäste zwischen vielen landestypischen Spezialitäten wählen. Bei schönem Wetter lässt sich das Frühstück sogar draußen direkt auf dem Platz vor dem Alten Rathaus genießen.

Adresse: Markt 8, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9 bis 23 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 20 Uhr

Telefon: 0228/692500

Weitere Cafés mit Frühstückskarte

Café von&zu

Alle Gerichte in diesem Café und Restaurant sind international inspiriert, da die Betreiber aus verschiedenen Regionen der Welt kommen. Das von&zu öffnet unter der Woche von Montag bis Donnerstag zwar erst ab 17 Uhr. Abwechslungsreich ist aber auch das Buffet zum Brunch an Sonn- und Feiertagen, das eine große Auswahl von kalten und warmen speisen bietet.

Adresse: Bonner Talweg 77, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 17 bis 24 Uhr, Freitag von 11.30 bis 1 Uhr. Samstag und Sonntag von 10.30 bis 24 Uhr, gebruncht wird Sonntags ab 10.30 Uhr

Telefon: 0228/41076767

Mayras Wohnzimmer Café

Frühstücken wie im Wohnzimmer von guten Freunden, dazu ein frisches und reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken. Das ist die Idee, die hinter Mayras Wohnzimmer Café in Beuel steckt. Während des Frühstücksbuffets am Sonntag bietet das Familiencafé zusätzlich noch kostenfreie Kinderbetreuung an. Mit einem Spielzimmer, einer Wickelstation, Hochstühlen und wechselnden Events richtet sich das Mayras vor allem an junge Familien.

Adresse: Friedrich-Breuer-Straße 39, Bonn

Öffnungszeiten: Montags bis Freitags von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Telefon: 0228/38763400

Frau Holle

Liebhaber der französischen und italienischen Küche werden im Frau Holle in der Altstadt sicherlich fündig. Zu den Frühstücksvarianten gehören Croissants, Brötchen, selbstgebackenes Vollkornbrot, eine Auswahl an französischer Marmelade, Honig, Käse, Serrano-Schinken und Tomaten. Auf Wunsch können Gäste noch andere Spezialitäten wie frisch gepressten Orangensaft oder ein gekochtes Ei dazubestellen. Zur individuellen Atmosphäre des Cafés tragen die handbemalten Tassen der Künstlerin Deva Wolfram bei.

Adresse: Breite Straße 54-56, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montags bis Samstags von 8 bis 19 Uhr

Telefon: 0228/652322

Schwerelos — well kitchen

Das Bistro an der Pützchens Chaussee ermöglicht mit seinen angebotenen Frühstücksgerichten einen gesunden und frischen Start in den Tag. In der Küche des Restaurants wird man auch nach langem Suchen keine Geschmacksverstärker, Fertigprodukte oder sonstige unnatürliche Zusatzstoffe finden. Dagegen stammen die meisten Lebensmittel aus der Region und aus ökologischem Anabu.

Adresse: Pützchens Chaussee 56, 53227 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11.30 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 17 bis 22 Uhr

Telefon: 0228/18032974

Diese Cafés empfehlen die GA-Leser

Café Frida: Bornheimer Straße 57, 53119 Bonn, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 16 Uhr, Telefon: 0228 52264514

Café Sahneweiß: Kaiserstraße 1d, 53113 Bonn, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr, Telefon: 0228 96692241

Kurt der Kaffeeröster: Clemens-August-Straße 55, 53115 Bonn-Poppelsdorf, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr, Telefon: 0228 81295515

Café Nees: Meckenheimer Allee 169, 53115 Bonn, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 12 bis 24 Uhr, Samstag von 14 bis 24 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Telefon: 0228 97662600

Café Müller-Langhardt: Markt 36, 53111 Bonn, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr, Sonntag von 12 bis 18 Uhr, Telefon: 0228 637446

Café Kleinmann: Rheingasse 16-18, 53111 Bonn, Öffnungszeiten: Dienstag: 11.30 bis 18 Uhr, Mittwoch bis Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Telefon: 0228 633460

Café Wagner: Hermannstraße 56, 53225 Bonn, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 17 Uhr, Sonntag von 12.30 bis 17 Uhr, Telefon: 0228 472343

Café Nottebrock: Hauptstraße 27 c, 53604 Bad Honnef, Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr, Telefon: 02225 2260

Karlottas Kaffee & Lieblingskram: Markt 10, 53604 Bad Honnef, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Telefon: 02224 9193480

La Vie Est Bon(n)gout: Remigiusplatz 2-4, 53111 Bonn, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 9 bis 23.45 Uhr, Sonntag von 10 bis 22 Uhr, Telefon: 0228 65 89 88

C'est la Vie: Kölnstraße 177, 53111 Bonn, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Sonntag von 8 bis 18.30 Uhr, Telefon: 0228 85034488

Klara's Garten: Werftstraße 5-7, 53117 Bonn-Graurheindorf, Öffnungszeiten: Montag von 9 bis 18 Uhr, Dienstag geschlossen, Mittwoch bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr, Telefon: 0228 37776693

Café Lindentraum: Rüngsdorfer Straße 39, 53173 Bad Godesberg, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr, Telefon: 0228 85044000

Fassbender: Sternstraße 55, 53111 Bonn, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9.30 Uhr bis 19 Uhr, Sonntag von 12 Uhr bis 18 Uhr, Telefon: 0228 726110

Kultur Bistro Pauke Life: Endenicher Straße 43, 53115 Bonn, Öffnungszeiten: Montag von 9 bis 16 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr, Freitag von 9 bis 23 Uhr, Samstag von 11 bis 23 Uhr, Sonntag von 10 bis 22 Uhr, Telefon: 0228 9694650

Frank's Coffee: Sternstraße 45, 53111 Bonn, Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 9 bis 19 Uhr, Donnerstag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr, Sonntag von 12 bis 18 Uhr, Telefon: 02273 9493086

Café Zeitlos: Römerstraße 235, 53117 Bonn, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag geschlossen, Telefon: 0228 22797016

Café Frischling: Burbacher Straße 65, 53129 Bonn, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Telefon: 0228 36028367

Frau Kreuzberg: Kreuzbergweg 2, 53115 Bonn, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Telefon: 0228 28616757

Café Fuchsbau: Hermannstraße 38, 53225 Bonn, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag geschlossen

Café Orange: Fritz-Tillmann-Straße 6, 53113 Bonn, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr, Telefon: 0228 9097955

Café Breuer: Königswinterer Straße 697, 53227 Bonn, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6 bis 18.30 Uhr, Samstag von 6 bis 17.30 Uhr, Sonntag von 7 bis 18 Uhr, Telefon: 0228 441503