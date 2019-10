GA gelistet : Diese Cafés in Bonn laden zum gemütlichen Kaffeetrinken ein

Blick von der Empore: Silke Thun (2. von links) und ihr Team von der Black Coffee Pharmacy.

Bonn Gemütliches Ambiente, röstfrischer Kaffee und süßes Gebäck – das und vieles mehr haben einige von uns ausgewählte Cafés in Bonn zu bieten. Wir geben einen Überblick, wo man schön mit Familie und Freunden zusammenkommen kann.



Café „Wonne Törtchen“

Im Café „Wonne Törtchen“ wird es süß und gemütlich: Unzählige Cupcakes mit cremigen, schokoladigen und fluffigen Toppings warten darauf, von den Gästen verspeist zu werden. Heiß- sowie Kaltgetränke fehlen auf der Speisekarte natürlich nicht. Das Café ist in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt und zum Rhein gelegen.

Adresse: Rheingasse 4, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: dienstags bis samstags von 12 bis 18 Uhr, sonntags von 12 bis 17 Uhr

Café Sahneweiß

Wer das Café Sahneweiß betritt, kommt nicht drumherum, das vielseitige Angebot an Kuchen und Backwaren zu bewundern, das am Eingang ins Auge fällt. In der ehemaligen Konditorei werden Charme und Tradition miteinander vereint – ein großer Innenraum mit goldenen Verzierungen und ein weitläufiger Wintergarten bieten Platz für viele Gäste. Eine große Auswahl an warmen und kalten Getränken, eine Frühstücks- sowie Mittagskarte und weitere Leckereien sind hier auf der Speisekarte zu finden. Auch ein großes vegetarisches und veganes Angebot ist hier erhältlich.

Adresse: Kaiserstraße 1D, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 20 Uhr

Café Lieblich

Das Café Lieblich in der Bonner Südstadt bietet verschiedene Heißgetränke, Softdrinks und ein breites Angebot für Kaffeeliebhaber an. Hausgemachte Kuchen und andere Spezialitäten sind ebenso auf der Karte zu finden. Sonntags besteht zwischen 10 und 13 Uhr die Möglichkeit zu brunchen.

Adresse: Bonner Talweg 115, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr

Cafés mit integrierten Läden

Morgentau Blumencafé

Der Geruch von frischem Kaffee gemischt mit einer blumigen Note steigt einem in die Nase, sobald man das Blumencafé Morgentau in Poppelsdorf betritt. An wenigen Tischen finden Gäste Platz, das durch die Kombination eines Blumenladens mit einem Café ein besonderes Ambiente ausstrahlt. Eine Auswahl an heißen und kalten Getränken sowie süße Leckereien stehen hier auf der Speisekarte.

Adresse: Meckenheimer Allee 65, 53115 Bonn

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 9 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 17 Uhr und sonntags 9 bis 11 Uhr

Cafés mit besonderer Kaffee-Auswahl

Kurt – Der Kaffeeröster

Im Herzen von Poppelsdorf gelegen, fügt sich das Café Kurt gut in die Restaurantmeile der Clemens-August-Straße ein. Eine weitere Filiale ist in Endenich zu finden. Rustikal und gemütlich gestaltet, verbreitet das Café ein besonderes Ambiente unter den Gästen. Das Team nennt Kaffee seine Leidenschaft, weshalb es unzählige Sorten und Herkünfte im Angebot gibt. Zusätzlich sind weitere Heiß- sowie Kaltgetränke, kleine Snacks, Kuchen sowie eine Frühstücksauswahl auf der Karte zu finden.

Café Poppelsdorf

Adresse: Clemens-August-Straße 55, 53115 Bonn

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 18 Uhr

Café Innenstadt

Adresse: Am Hof 26 a, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 9 bis 18 Uhr

Cream Company Coffee & Friends

Frischer Kaffee, süße Köstlichkeiten wie Kuchen, Waffeln und Eis sowie herzhafte Speisen warten in der Cream Company Coffee & Friends in der Bonner Innenstadt. Über zwei Etagen ist das Café verteilt und bietet auch schon am frühen Morgen ein ausgewogenes Frühstücksangebot an.

Adresse: Sterntorbrücke 13, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: montags von 10 bis 20.30 Uhr, dienstags bis sonntags von 9 bis 20.30 Uhr

Kontakt: 0228-98143333

Black Coffee Pharmacy

Die Black Coffee Pharmacy bietet in ihren Espressobars in der Bonner Südstadt sowie in Rüngsdorf röstfrische Kaffeespezialitäten an. Selbstgebackene Kuchen, italienisches Gebäck, herzhafte Snacks sowie ein breites Frühstücksangebot sind ebenfalls auf der Speisekarte zu finden. Auch ein Roller der Black Coffee Pharmacy ist in der Stadt unterwegs, um den Kaffee mobil zu verkaufen.

Espressobar Südstadt

Adresse: Bonner Talweg 46B, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 19 Uhr

Und diese Cafés empfehlen die GA-Leser:

Kessel’s Espresso Studio: Friedrichstraße 54, 53111 Bonn, www.kessels-espresso-studio.de

Friedrichstraße 54, 53111 Bonn, www.kessels-espresso-studio.de Klara's Garten : Werftstraße 5-7, 53117 Bonn, www.klaras-garten.de

: Werftstraße 5-7, 53117 Bonn, www.klaras-garten.de Caffe Cultura : Friedrich-Breuer-Straße 55, 53225 Bonn, www.caffe-cultura.de

: Friedrich-Breuer-Straße 55, 53225 Bonn, www.caffe-cultura.de Brews Lee Coffee , Endenicher Straße 262, 53121 Bonn, www.brewsleecoffee.de

, Endenicher Straße 262, 53121 Bonn, www.brewsleecoffee.de Der Kaffeeladen - Rösterei und Cafè , Obere Wilhelmstr. 25, 53225 Bonn, www.derkaffeeladen.de

, Obere Wilhelmstr. 25, 53225 Bonn, www.derkaffeeladen.de Café Breuer: Königswinterer Straße 695-697, 53227 Bonn-Oberkassel, www.cafe-breuer.de

Königswinterer Straße 695-697, 53227 Bonn-Oberkassel, www.cafe-breuer.de Mr. Baker: Münsterplatz 5, 53111 Bonn, www.mrbaker.de/