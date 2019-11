GA-Podcast "So geht Rheinisch" : Von Brassel bis usselig - Relikte rheinischer Mundarten

GA-Podcast "So geht Rheinisch"

Rheinland Um bis zu 2000 Jahre alte sprachliche Überbleibsel, die allen im Rheinland, sonst aber kaum jemandem geläufig sind, geht es in Folge 19 des GA-Podcasts „So geht Rheinisch“ von und mit LVR-Sprachforscher Peter Honnen.

Wenn es draußen "fisselt" und deshalb ganz schön "usselig" ist, weiß der Rheinländer genau, was Sache ist - ins Hochdeutsche übersetzen lassen sich solche Relikte uralter Mundarten aber nur schwer. Dabei können sie oft sogar Lücken schließen, die das Hochdeutsche offen lässt. In Folge 19 des GA-Podcasts "So geht Rheinisch" begibt sich LVR-Sprachforscher Peter Honnen auf die Spur "sprachlicher Quastenflosser".