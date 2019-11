GA-Podcast "So geht Rheinisch" : Möhne, Trumm und Erpelschlot - Rheinische Klassiker und ihr Ursprung

Rheinland In Folge 21 des GA-Podcasts „So geht Rheinisch“ verabschiedet sich Sprachforscher Peter Honnen mit ein paar Klassikern der rheinischen Umgangssprache.

Wie altgermanische Wörter eine Überlebensnische im rheinischen Karneval fanden, warum das "Knöttern" langsam ausstirbt und was es mit der Erdapfel-Grundbirne-Grenze auf sich hat, darüber spricht LVR-Sprachforscher Peter Honnen in Folge 21 des GA-Podcasts "So geht Rheinisch". Peter Honnen verabschiedet sich mit dieser - vorerst - letzten Folge des Podcasts in die Rente.