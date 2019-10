321 Apartments zum Wintersemester : Studentenwohnheim an der Pariser Straße eingeweiht

Studentenwohnheim an der Pariser Straße eingeweiht

Pünktlich zum Beginn des Wintersemesters ist die Sanierung des Studentenwohnheims in Auerberg abgeschlossen.

Auerberg Das sanierte Studentenwohnheim in Auerberg ist eingeweiht. 321 Apartments sind zu Semesterbeginn bezugsfertig.

Pünktlich zum Beginn des Wintersemesters können im sanierten Studentenwohnheim an der Pariser Straße die 321 Apartments mit einer Größe von je 17 Quadratmetern bezogen werden. Die Warmmiete beträgt 290 Euro. Seit Anfang 2017 hatte das Studierendenwerk das Wohnheim in Auerberg kernsaniert. Rund 17 Millionen Euro wurden in das aus dem Jahr 1973 stammende Gebäude investiert. Davon trägt das Land NRW rund sechs Millionen als Investitionszuschuss.