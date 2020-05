Dienstleistungszentrum Bonn : Weiterhin Probleme bei Terminanmeldung im Stadthaus

Bonn Probleme hat es erneut im Dienstleistungszentrum der Stadt Bonn gegeben. Mitarbeiter haben versehentlich die Online-Beantragung von Reisepässen nicht freigeschaltet.

Am Mittwoch vergangener Woche hatte der GA vermeldet, dass sowohl online als auch per Telefon Termine im Dienstleistungszentrum der Stadt Bonn zur Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen wieder möglich seien. Darauf erreichten den GA Zuschriften von Lesern, die anmahnen, dass die Terminbuchung zum Abholen des Ausweises sowie die Online-Reservierung zur Beantragung immer noch nicht funktioniere.

So habe ein Leser die Erfahrung gemacht, dass die Abholung überhaupt nicht funktioniere. Weder komme er unter der angegebenen Telefonnummer durch noch sei es möglich, einen Termin online zu buchen. Ein weiterer Leser merkte an, dass die Online-Reservierung von Terminen zur Beantragung von Ausweisen immer noch nicht funktioniere. „Ist langsam nicht mehr schön, was die Bonner Stadtverwaltung so leistet“, lautet die Kritik des Lesers an die Stadt.