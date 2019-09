WCCB-Verfahren: Mediation abgelehnt : Bärbel Dieckmann muss doch vor Gericht

Bonn Der Rat der Stadt Bonn hat in nichtöffentlicher Sitzung mehrheitlich ein Mediationsverfahren im Zusammenhang mit der WCCB-Schadensersatzklage gegen die frühere Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann (SPD) und den damaligen WCCB-Projektleiter und Stadtdirektor Arno Hübner (CDU) abgelehnt.

Er hatte vor der Sitzung keinen Hehl aus seiner Haltung gemacht. "Ich werde in der Sache generell weder in die eine noch in die andere Richtung abstimmen. Ich weiß sowieso nicht, wo das nach so langer Zeit noch hinführen soll", hatte er dem GA erklärt.