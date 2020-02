Polizeieinsatz in Bonn : Unbekannte sprengen Geldautomaten auf dem Venusberg

Venusberg. Unbekannte Täter haben am frühen Morgen einen Bankautomaten auf dem Venusberg gesprengt. Die Geldkassette bliebt allerdings in der Wand.

Der Knall in der Nacht hat zahlreiche Anwohner auf dem Venusberg aus dem Schlaf gerissen. Grund war die Sprengung eines Bankautomats der Sparkasse Köln-Bonn an der Sertürnerstraße, wie es sich später herausstellte. „Es gab einen großen Polizeieinsatz“, sagte Johannes Schott. Der Stadtverordnete des Bürger Bunds Bonn wohnt in der Nähe und hatte am Samstagmorgen Fotos vom Tatort gemacht. Wie die Polizei auf GA-Nachfrage am Sonntagmittag mitteilte, geschah die Tat am frühen Samstagmorgen. Um 3.42 Uhr hatte sie jemand den Beamten gemeldet. Als die Streifenwagen anrückten, „war schon alles vorüber“, so ein Mitarbeiter der Leitstelle.