Verkehr in Bonn : Staus auf der Reuterstraße sind programmiert

Verkehr in Bonn

Bonn Die Kanalsanierung auf der Reuterstraße startet im Januar. Die Stadt rechnet damit, dass es viel Stau gibt.

Die Schilder für Tempo 30 auf dem Abschnitt der Reuterstraße zwischen Botanischem Garten und Bonner Talweg hängen bereits, sie gelten ab 1. Januar. Eine Woche später, ab 7. Januar, werden die Autofahrer aus einem anderen Grund zusätzlich ausgebremst: Die Arbeiten für die Erneuerung des Kanals in der Reuterstraße starten.

Im etwa 250 Meter langen Abschnitt zwischen Reuterbrücke (Oskar-Walzel-Straße) und Schumannstraße werden die Hauptkanäle einschließlich aller Sinkkastenanlagen in geschlossener Bauweise erneuert. Durch die geschlossene Bauweise werden im Straßenraum – größtenteils in den Abbiegespuren – lediglich die für den Vortrieb erforderlichen Baugruben ausgehoben, so die Stadt.