Zwischen Nordbrücke und Tannenbusch : Zwei Verletzte nach Unfall auf der A565 in Bonn

Zwei Verletzte nach Unfall auf der A565 in Bonn

Auf der Nordbrücke standen am Abend viele Pendler im Stau, weil sich zwischen Nordbrücke und Tannenbusch ein Unfall ereignet hat. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Auf der A565 hat es am Dienstagabend zwischen Bonn-Tannenbusch und Nordbrücke in Fahrtrichtung Meckenheim einen Unfall gegeben. Ein Fahrstreifen ist derzeit gesperrt.

Auf der A565 hat es am Dienstagabend zwischen Bonn-Tannenbusch und Nordbrücke in Fahrtrichtung Meckenheim einen Unfall gegeben. Laut der Polizei kam es um 17.19 Uhr zu dem Auffahrunfall von mindestens zwei Pkw, bei der sich zwei Insassen leicht verletzten.

Der linke Fahrstreifen ist derzeit gesperrt. Auch sonst gab es am Dienstagabend einige Einschränkungen und einen weiteren Unfall in Bonn und der Region. Mehr dazu in unserer aktuellen Verkehrslage.