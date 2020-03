Polizeiliche Ermittlung : Zugverkehr in Bonn gestört

Zugverkehr in Bonn gestört

Bonn Keine Züge konnten am Mittwoch zwischenzeitlich zwischen den Haltestellen Bonn UN Campus und Bonn Hauptbahnhof fahren. Betroffen von der Störung waren unter anderem die RB48 und der RE5. Auch bei der S23 und der RB30 gibt es Probleme.

Viel Geduld brauchen aktuell Bahnpendler. Aufgrund einer polizeilichen Ermittlung fuhren am Mittwochmittag kurzzeitig keine Züge zwischen den Haltestellen Bonn UN Campus und Bonn Hauptbahnhof. Das teilte National Express am frühen Mittwochnachmittag mit. Um 14.45 Uhr teilte National Express mit, dass die Störung behoben wurde. In der Folge seien Zugausfälle und Verspätungen aber weiter möglich.