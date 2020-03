Anweisung des Verkehrsministeriums : Zugverkehr im Rheinland wird stark eingeschränkt

Zwei Corona-Infizierte bei SGL Carbon

Zwei Coronafälle gibt es im Godesberger Werk von SGL Carbon. Unternehmenssprecher Andreas Pütz bestätigte am Freitag entsprechende Informationen des General-Anzeigers. „Ein Mitarbeiter hat sich am vergangenen Wochenende selbst bei uns gemeldet, der andere Fall trat am Dienstag auf“, sagte Pütz, der am SGL-Hauptsitz in Wiesbaden tätig ist. Zudem gebe es etwas weniger als 60 Verdachtsfälle. „Wir haben die Kontaktpersonen direkt gebeten, nach Hause zu gehen und auch Fremdfirmen informiert“, so Pütz.

An der Drachenburgstraße arbeiten laut Sprecher 870 Mitarbeiter. Sie stellen Komponenten aus Graphit für unterschiedliche Maschinen, Handys und Autos her. Produktionsausfälle gebe es bislang weder durch die reduzierte Mitarbeiterzahl noch durch Engpässe bei Zulieferern oder Abnehmern. Bonns Pressesprecherin Monika Hörig wollte sich zu dem konkreten Fall nicht äußern.