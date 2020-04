Stadt führt weiter Kontrollen durch : Zahl der Todesfälle nach Corona-Infektion steigt in Bonn auf sechs

Bonn Seit Beginn der Corona-Krise hat die Stadt Bonn bislang 583 Infizierte registriert. 397 Bonner sind inzwischen wieder gesund. Die Zahl der Todesfälle stieg indes auf sechs.

Die Stadt Bonn hat erneut aktuelle Zahlen zu mit dem Coronavirus Infizierten bekanntgegeben. Demnach verzeichnet Bonn am Mittwoch eine Gesamtzahl von 583 Infizierten. Nach Angaben der Stadt sind 397 Personen - und somit 34 mehr als am Dienstag - wieder gesund. 180 Bonner sind akut erkrankt, sechs Menschen an den Folgen der Erkrankung gestorben. Derzeit befinden sich 1059 Bonner in Quarantäne.

Wie die Stadt mitteilt, handelt es sich bei dem inzwischen sechsten Todesfall um eine Person aus dem Jahrgang 1949, die in einem Krankenhaus gestorben ist. Der Patient soll schwere Vorerkrankungen gehabt haben und eine intensivmedizinische Behandlung abgelehnt haben.

Nachdem Geschäfte unter bestimmten Auflagen seit Montag wieder öffnen dürfen, kontrolliert die Stadt nun regelmäßig, ob sich die Geschäftsleute an die geltenden Regeln halten. Dabei sei bislang lediglich ein Geschäft aufgefallen, das geöffnet hatte, obwohl die Verkaufsfläche größer als 800 Quadratmeter groß ist. Das Geschäft musste wieder schließen.

Darüber hinaus sind seit Montag in 79 Einsätzen des Ordnungsdienstes 30 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Kontaktverbot hinzugekommen. Insgesamt hat der Stadtordnungsdienst damit bis Mittwoch 715 Anzeigen gestellt. 360 Bußgeldbescheide wurden erlassen.

Wie das Land am Mittwoch bekanntgegeben hat, führt auch Nordrhein-Westfalen ab Montag eine landesweite Maskenpflicht beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen ein. Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan begrüßt die Maskenpflicht. Bereits im Vorfeld hatte Sridharan geäußert, dass er eine solche Pflicht in Bussen und Bahnen begrüßen würde. Eine Ausgabe von Masken durch die Stadt wird es nicht geben. Der OB bittet die Bonner, Mund und Nase auch schon vor Montag im Öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkauf zu bedecken.