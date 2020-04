518 positiv getestete Bonner : Zahl der Corona-Toten in Bonn steigt auf vier

Bonn In Bonn ist die Zahl der Corona-Toten auf vier gestiegen. Insgesamt gibt es 518 positiv getestete Personen. Um die Ausbreitung weiter zu bekämpfen wird auch an den Feiertagen das Kontaktverbot kontrolliert. Einschreiten musste die Polizei am Samstagabend auf dem Vorplatz des Frankenbades.

Zwei weitere Menschen, die eine Coronavirus-Infektion aufwiesen, sind über Ostern in Bonner Pflegeeinrichtungen gestorben. Das hat die Stadt Bonn am Ostermontag mitgeteilt. Eine Person lebte im Josephinum, eine andere im Evangelischen Altenhilfezentrum Ernst-Stoltenhoff-Haus.

Damit gibt es nun vier Tote mit einem positiven Befund. Insgesamt registrierte die Stadt am Ostermontag 518 positiv getestete Personen seit Ausbruch der Krankheit. 128 sind inzwischen genesen, 1033 stehen unter Quarantäne. Akut erkrankt sind 386, teilte die Stadt weiter mit.

Um die Ausbreitung des Coronavirus in Bonn weiter zu bekämpfen, bleibt auch weiterhin die Bonner Altstadt während der Kirschblüte gesperrt. Der Stadtordnungsdienst kontrollierte deshalb auch über as Wochenende die Zugänge und verhinderte so, dass sich in den Altstadtstraßen größere Personenansammlungen bildeten.

Die Sperren werden in der Altstadt durch Fußstreifen und ein Fahrzeug ergänzt, aus dem über Lautsprecherdurchsagen auf die Kontaktverbote hingewiesen wird. Bis auf wenige Personen sei die Akzeptanz der Zugangskontrollen generell hoch, teilte die Stadt am Montag mit.

Seit Karfreitag war der Stadtordnungsdienst im gesamten Stadtgebiet in 145 weiteren Einsätzen zum Gesundheitsschutz aktiv. Dabei mussten 110 neue Anzeigen aufgenommen werden, weil Uneinsichtige sich in unerlaubt großen Gruppen im Freien aufgehalten haben.