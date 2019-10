Betriebe von Rückruf betroffen : Wurst der Firma Wilke auch nach Bonn geliefert

Die Wurstwaren der Firma Wilke werden mit zwei Todesfällen und 37 weiteren Krankheitsfällen in Verbindung gebracht.

Bonn Seit einigen Tagen ruft die Firma Wilke aus Hessen keimbelastete Wurst zurück. Auch 21 Bonner Betriebe sind von dem Rückruf betroffen.

Nach zwei Todesfällen durch keimbelastete Wurst aus einem Betrieb in Hessen sind Händler in fast allen Regionen Nordrhein-Westfalens von dem Produktrückruf betroffen. In 48 der 53 Kreise und kreisfreien Städte im Land seien Unternehmen bekannt, die Produkte des Herstellers Wilke bezogen hätten, teilte das NRW-Verbraucherschutzministerium mit.