Hilfe für Kinder und Jugendliche : Wo in Bonn Wunschbäume zu finden sind

Auch in diesem Jahr können mit Wunschbäumen in Bonn wieder die Weihnachtswünsche von Kindern erfüllt werden

Bonn Wunschbäume erfüllen jedes Jahr Wünsche von Kindern und Jugendlichen aus bedürftigen Familien. In einigen Bonner Ecken kann man Wunschbäume entdecken. Wir verraten, wo Sie den Kindern eine Freude machen können.

Wunschbäume helfen jedes Jahr unzähligen Menschen, ihre Wünsche zu erfüllen. Auch in Bonn stehen in einigen Ecken die Bäume mit den Wunschzetteln. Jeder kann dorthin gehen und sich einen Zettel mitnehmen, um den Wunsch des Bedürftigen zu erfüllen. Oft sind dort auch kleine Wünsche aufgeschrieben, die für viele Menschen eine Herzensangelegenheit sind.

Galeria Kaufhof

Im Kaufhof am Münsterplatz in Bonn findet man einen der Wunschbäume. Noch bis zum 15. Dezember können hier die Weihnachtswünsche von Kindern erfüllt werden.

Adresse: Remigiusstraße 20-24, 53111 Bonn

Kontakt: (0228) 51 60 und über die Webseite

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: von 9.30 bis 20 Uhr

Knauber

Auch in den Knauberfilialen stehen die Wunschbäume. Seit dem 9. November stehen die Bäume in der Bonner Filiale. Die Kinder und Jugendliche aus ortsansässigen sozialen Einrichtungen konnten dort ihren Weihnachtswunsch notieren. Die erworbenen Geschenke können an der Information hinterlegt werden und werden, laut Knauber, kurz vor Heiligabend übergeben. Welche Einrichtungen mit der Aktion unterstützt werden, lesen Sie hier.

Adresse: Endenicher Straße 120-140, 53115 Bonn

Kontakt: (0228) 51 22 70

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: von 9 bis 20 Uhr

Donnas Frauenfitness

Die Frauenfitnessstudios Donnas in Lengsdorf, Endenich, Beuel und Plittersdorf unterstützen in diesem Jahr erneut das Kinderheim Maria im Walde in Bonn. Die Kundinnen können die Wünsche einsehen und erfüllen. Am 18. Dezember werden die Geschenke dann an das Kinderheim übergeben.

Adresse: Auf der Kaiserfuhr 51, 53127 Bonn-Lengsdorf

Karlstraße 33, 53115 Bonn-Endenich

Gartenstraße 102, 53225 Bonn-Beuel

Plittersdorfer Straße 131, 53173 Bonn-Plittersdorf