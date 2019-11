Wohnungsbau : Stadt Bonn fordert Sanierungskonzept von der Bima

Bonn Die Stadtverwaltung sieht den Leerstand von Wohnungen in Bonn kritisch. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) prüft nun Liegenschaften für Wohnungsbau.

Die Stadt hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) aufgefordert, ein Sanierungskonzept für leerstehende Wohnungen vorzulegen. Die Fachverwaltung stünde in aktuellem Austausch mit der Bima, erklärte Vizestadtsprecher Marc Hoffmann. Auf Anfrage teilte er weiterhin mit, dass die Zweckentfremdungssatzung auch in diesen Fällen gelte. Sie schreibt Vermietern vor, Wohnungen zügig zu sanieren und weiterzuvermieten. „Der Leerstand ist der Stadt Bonn bekannt und wird kritisch beobachtet“, sagt Hoffmann.

Mieter der Hicog-Siedlung in Tannenbusch beklagen Sanierungsstaus. Zu den Leerständen und dem Sanierungsstau nimmt auch das Bundesfinanzministerium in einer Antwort an den SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Hartmann (Rhein-Sieg-Kreis) Stellung. In dem Schreiben heißt es, zum 1. August hätten von 1200 bundeseigenen Wohnungen 181 Wohnungen leer gestanden. Überwiegend seien dafür die Strangsanierungen in Tannenbusch, Muffendorf und der Arminiusstraße in der Nordstadt verantwortlich.