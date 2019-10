Feuerwehr im Einsatz : Wohnung an der Reuterbrücke steht in Flammen

Wohnung an der Reuterbrücke steht in Flammen

Am Montagmittag ist in der Gerhard-Samuel-Straße nahe der Reuterbrücke ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Bonner Feuerwehr steht derzeit eine Wohnung im ersten Obergeschoss in Flammen.