Abriss an der Heerstraße in Bonn : Wohnhaus in der Bonner Altstadt nach Bauarbeiten unbewohnbar

Wohnhaus in der Bonner Altstadt nach Bauarbeiten unbewohnbar

Abriss an der Heerstraße in Bonn

In der Bonner Heerstraße wurde bei Bauarbeiten ein Haus beschädigt. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Bei Bauarbeiten in der Bonner Altstadt ist ein Wohnhaus an der Heerstraße beschädigt worden. Das Gebäude ist nun unbewohnbar, die Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen.

Nach Abrissarbeiten an der Heerstraße ist ein Gebäude so stark beschädigt worden, dass es vorerst nicht bewohnbar ist. Nach Angaben der Stadt handelt es sich dabei um den rückwärtigen Anbau des Gebäudes mit der Hausnummer 199. Das Vorderhaus sei davon nicht betroffen. Die Bewohner des Anbaus wurden demnach anderweitig untergebracht. Sie dürfen erst dann in ihre Wohnungen zurückkehren, wenn sichergestellt ist, dass die Tragfähigkeit des Gebäudes gewährleistet ist. Laut Stadt besteht keine Gefahr für den öffentlichen Straßenraum.