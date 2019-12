Interview mit Bernhard von Grünberg : Vorsitzender des Mieterbundes: „Die Stadt schöpft ihren Spielraum nicht aus“

Info

Foto: Benjamin Westhoff

Bernhard – genannt „Felix“ – von Grünberg ist am 5. Juli 1945 in Halle an der Saale geboren. Er studierte Rechtswissenschaften in Bochum, Genf und Bonn. Zunächst arbeitete er in den 70er Jahren als Rechtsanwalt in Bonn. Er war unter anderem lange Chef des gemeinwirtschaftlichen Unternehmens für Städtebau und Wohnungswesen. 1970 trat er in die SPD ein und gehörte lange dem Sozialausschuss und dem Stadtrat an. Landtagsabgeordneter war er von 2000 bis 2005 und von 2010 bis 2017. Im Mieterbund Bonn/Rhein-Sieg/Ahr war er von 1975 bis 1984 zunächst Vorsitzender, dann Geschäftsführer und Rechtsberater und ist seit 2010 wieder Vorsitzender. Der 74-Jährige ist verheiratet mit Maria Efstathiou. Seit 2005 ist er Ehrenprofessor der Universität Jinan/China, 2009 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.