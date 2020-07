Kommentar zum Windeckbunker : Eine neue Chance

Bonn Aus dem Windeckbunker in der Bonner Innenstadt könnte was werden. Vor allem, wenn man dabei die Belebung der City im Blick hat, kommentiert unser Autor.

Der Windeckbunker und seine Umgebung sind schon so etwas wie ein verwunschener Ort. Erlebbar ist dieses Ensemble allerdings kaum. Den hinter Schlingpflanzen verborgenen Bunker dürften nur noch die wenigsten bewusst wahrnehmen. Der Spielplatz ist nicht besonders attraktiv. Zusammengenommen sind das gute Argumente, eine Umgestaltung in Angriff zu nehmen, auch wenn eine Verwirklichung vermutlich noch Jahre Zeit in Anspruch nehmen wird. Zumal es mit Ausnahme des Stadtgartens, der zur Uni gehörenden Hofgartenwiese und dem Münster-Kreuzgang keine wirklich nennenswerten Grünflächen in der Innenstadt gibt. Sämtliche Chancen, beispielsweise auf dem Maximilian-Center und dem Urban-Soul-Ensemble einen begrünten, für die Öffentlichkeit zugänglichen Raum zu schaffen, blieben bisher ungenutzt.