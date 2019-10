Auch Rhein-Sieg-Kreis betroffen : Wurst der Firma Wilke auch nach Bonn geliefert

Die Wurstwaren der Firma Wilke werden mit zwei Todesfällen und 37 weiteren Krankheitsfällen in Verbindung gebracht.

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Seit einigen Tagen ruft die Firma Wilke aus Hessen keimbelastete Wurst zurück. Auch 21 Bonner Betriebe und 40 im Rhein-Sieg-Kreis sind von dem Rückruf betroffen.

Nach zwei Todesfällen durch keimbelastete Wurst aus einem Betrieb in Hessen sind Händler in fast allen Regionen Nordrhein-Westfalens von dem Produktrückruf betroffen. In 48 der 53 Kreise und kreisfreien Städte im Land seien Unternehmen bekannt, die Produkte des Herstellers Wilke bezogen hätten, teilte das NRW-Verbraucherschutzministerium mit.