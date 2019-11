Sportentwicklungsplan : Wie sich der Sport in der Stadt Bonn entwickeln soll

Bonn Nach zwei Jahren Arbeit liegt der Sportentwicklungsplan für Bonn vor. Das Konzept soll in Hallen und auf Plätzen in der Bundesstadt Ausstattung und Angebot verbessern.

Ein wenig feierlich wollte es Birgit Schneider-Bönninger zu Beginn dann doch machen. Von einem „historischen Moment“ sprach die Bonner Sportdezernentin, bevor sie Robin Kähler am Dienstagabend im Sportausschuss des Stadtrates das Wort erteilte. In der Dreiviertelstunde gönnte sich der renommierte Sportwissenschaftler sodann, den Politikern sein 214-Seiten-Papier zu präsentieren.

Das 190.000 Euro teure Werk, versicherte Schneider-Bönninger, werde nicht als „Schubladendokument“ enden, sondern einen „Kompass für die kommenden zehn bis 15 Jahre“ bilden. „Vom Reparaturbetrieb zum Vorzeigebetrieb“, so die Dezernentin, wolle man die Infrastruktur des Bonner Sports in diesem Zeitraum umkrempeln. Entsprechend groß sei nun die Hoffnung auf die Investitionsbereitschaft der Politik.

Wer sich von Kähler nun eine statische, abzuarbeitende Prioritätenliste erhofft hatte, lag falsch. Vielmehr hatten sich der Wissenschaftler und seine Mitstreiter der Materie auf strukturellem Wege genähert, mit repräsentativen Umfragen die Nachfrage untersucht und, so Kähler, eine zentrale Frage vorangestellt: Was kann der Sport für die Verbesserung der Lebensqualität in Bonn leisten? Eine Fragestellung, die Kähler durchaus als Ansporn verstanden wissen wollte: „Sie sehen“, konstatierte er gegenüber den Politikern, „Ihre Aufgaben werden mit unserem Gutachten komplizierter, aber das entspricht sicher Ihrem Anspruch“, auch wenn nun „sicher parteipolitische Spiele folgen“ würden, wie der Professor nonchalant feststellte, um sodann erst einmal zu den erfreulichen Erkenntnissen seines Papiers hinüberzuschwenken: den Stärken in der Bonner Sportlandschaft.

Stärken: Sie sind laut Kähler nicht zuletzt in der intensiven Sportaktivität und -intensität der Bonner begründet, die zugleich mit einem großen und vielseitigen Angebot und einer Vielzahl von Bewegungsräumen, Grünflächen und Sportvereinen einhergehe. Auffallend sei dabei die ausgeprägte Vielfalt der ausgeübten Sportarten, die das Gutachten in Bonn auf 135 beziffert. Mit Blick auf die unterschiedlichen Altersklassen resümierte Kähler eine durchweg hohe Präsenz von Schwimmen, Radfahren, Fitnesssport und Laufen. Gerade die Letztgenannten finden bekanntlich häufig im öffentlichen Raum statt, der folglich entsprechend hergerichtet werden müsse. Zwar bevorzuge die Jugend – Beispiel Fußball – überwiegend die Angebote des Vereinssports, aber, so der Referent: „Informeller Sport wird inzwischen in der Öffentlichkeit als gleichberechtigt wahrgenommen, wobei es nicht darum geht, das eine gegen das andere auszuspielen. Befragt nach den von ihnen aktuell ausgeübten Sportarten, nannten 1073 befragte Bürger am häufigsten das Schwimmen – für Kähler durchaus ein deutliches Indiz dafür, welche herausragende Bedeutung die Sportart für Bonn hat.