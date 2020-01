Entscheidung verschoben : Wie geht es mit dem City-Ring in der Innenstadt weiter?

Ob und in welcher Form der Verkehrsversuch mit dem erweiterten City-Ring auch über den 31. März hinaus bis Juni fortgesetzt wird, war auch nach der Sitzung des Verkehrsausschusses am Mittwoch unklar. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Wird der erweiterte City-Ring bis Juni weiter bestehen? Der städtische Verkehrsausschuss hat den Vorschlag, die veränderte Verkehrsführung in Innenstadt und Südstadt in groben Zügen beizubehalten, ohne Votum und inhaltliche Diskussion nun zunächst in den Rat verschoben.

Ob und in welcher Form der Verkehrsversuch mit dem erweiterten City-Ring auch über den 31. März hinaus bis Juni fortgesetzt wird, ist auch nach der Sitzung des Verkehrsausschusses am Mittwoch unklar. Der Ausschuss hat den Verwaltungsvorschlag, die veränderte Verkehrsführung in Innenstadt und Südstadt in groben Zügen beizubehalten, ohne Votum und inhaltliche Diskussion in den Rat am Donnerstag, 6. Februar, verschoben.

Die Verwaltung begründet ihren Vorschlag damit, ein Rückbau wäre unwirtschaftlich, wenn die Politik die Änderungen letztlich dauerhaft einführen würde. Im März werden Verkehrsuntersuchungen durchgeführt, im April sollen die Ergebnisse der Analyse vorliegen. Derzeit ist schwer absehbar, ob die Verwaltungsvorlage eine Mehrheit finden wird.