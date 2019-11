Bönnsch-Kolumne : Wie der ich-Laut sich verändert hat

Bonn Georg Cornelissen ist Sprachforscher LVR. Für den GA schreibt er über das Bönnsch, das man zu Beethovens Zeiten sprach – passend zum 250. Geburtstag des Komponisten. Damals waren die Laute „ch“ und „sch“ noch ganz verschieden.

Die Erzählung „Dä Hond on dat Eechhohn“ haben Sie schon kennengelernt. Geschrieben wurde sie von Johanna Kinkel, der Text erschien 1849 im Bonner Verlag von W. Sulzbach. Der Textanfang lautet: „Dat Drückche wor eckersch esu gruß, dat it met dä Ooge üver dä Desch luure konnt, wa Weck‘ e Milch drob stond; it hatt‘ Höörcher wie Siggeflahs on Öögelscher wie Wachelderköönscher.“

Die kleine Gertrud („Drückche“) war also nur („eckersch“) so groß, dass sie gerade über den Tisch gucken konnte. Sie hatte Haare wie Seidenflachs und Äugelchen wie Wacholderkörnchen. „Drückche“ – „eckersch“ – „Desch“ – „Milch“ – „Höörcher“ – „Öögelscher“ – „Wachelderköönscher“: Was hier „ch“ und „sch“ geschrieben wurde, klingt im Bönnschen des Jahres 2019 identisch (oder fast identisch): „sch“, also „Drücksche“, „Desch“, „Milsch“ usw. Das liegt daran, dass der „ich-Laut“ im Dialekt inzwischen „koronalisiert“ wird, sich also zum „sch“ gewandelt hat. Zu Johanna Kinkels Zeiten waren diese beiden Laute noch ganz verschieden. Die Koronalisierung ist ein vergleichsweise junges Phänomen und hat den Raum Köln/Bonn erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfasst.