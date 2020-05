Einstimmige Wahl im Friedrich-Ebert-Gymnasium : Werner Hümmrich will Bonner Oberbürgermeister werden

Werner Hümmrich will Bonner Oberbürgermeister werden

Werner Hümmrich will Bonner Oberbürgermeister werden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Werner Hümmrich ist Oberbürgermeister-Kandidat der Bonner Liberalen. Trotz Corona-Krise waren an diesem Samstagvormittag 78 Mitglieder der Bonner FDP zum Präsenzparteitag in die Aula des Friedrich-Ebert-Gymnasiums gekommen. 76 stimmten für den 59-jährigen Chef der FDP-Stadtratsfraktion, zwei enthielten sich.

Mit ausschlaggebend für die Entscheidung, doch mit einem eigenen OB-Kandidaten in den Wahlkampf zu ziehen, war sicherlich der Umstand, dass anders, als ursprünglich vorgesehen, es in NRW weiterhin die Stichwahl geben soll, wenn keiner der OB-Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht. Wie berichtet, hatten SPD und Grüne mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht die von der schwarz-gelben Landesregierung geplanten Abschaffung der Stichwahl in NRW erfolgreich verhindert.