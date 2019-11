Übersicht über die Stände : Hier gibt es Glühwein auf dem Bonner Weihnachtsmarkt

Bonn Ab dem 22. November hat der Bonner Weihnachtsmarkt geöffnet, für viele gehört bei einem Besuch ein Glühwein dazu. Doch wo gibt es den und wie teuer ist er? Ein Überblick über die Glühweinstände.

Friedensplatz

Bottlerplatz

In der kleinen Blockhaushütte von Familie Wolter gibt es neben Glühwein nach altem Familienrezept auch Eierpunsch und zahlreiche Kaltgetränke. Studenten erhalten auf alle Heißgetränke einen Preisnachlass von 0,50 Euro. Außerdem können Gäste sich mit 10er-Karten für alle Getränke im Vorverkauf weitere Rabatte sichern. Sitzgelegenheiten für bis zu zehn Personen lassen sich im Vorfeld reservieren.

Ort: an der Kreuzung Windeckstraße/Poststraße

Im "Ausschankkarussell" werden neben Winzer-Glühwein sowie dem Dornfelder-Glühwein in diesem Jahr auch hochprozentige Mix-Getränke (u.a. Gin-Tonic) verkauft.

Münsterplatz

Glühweinstand Barth und Co. KG (75)

Der Glühweinstand von Barth und Co. liegt direkt gegenüber der Hauptpost und bietet auch in diesem Jahr wieder Glühwein und andere Getränke an.