Polizei nimmt Mann fest : Einbruch in Weihnachtsmarktbude in Bonn gescheitert

Einbruch in Weihnachtsmarktbude in Bonn gescheitert

Bereits im November waren Unbekannte in Buden eingebrochen. (Archivfoto). Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Erneut hatten es Kriminelle in der Nacht zu Donnerstag auf Buden des Bonner Weihnachtsmarkts abgesehen. Anders als Ende November ging der Versuch dieses Mal allerdings schief. Die Bonner Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zu einem Tatverdächtigen.

Die Bonner Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag einen 26-Jährigen vorläufig festgenommen. Gemeinsam mit einem weiteren Täter, den die Polizei noch sucht, soll er versucht haben, in eine Bude auf dem Bonner Weihnachtsmarkt einzubrechen.

Demnach beobachtete laut Bericht der Polizei gegen 0.15 Uhr der Sicherheitsdienst auf dem Weihnachtsmarkt die verdächtigen Personen, als sie sich gerade im Bereich der Poststraße an der Tür einer Bude zu schaffen machten. Die Sicherheitskräfte sprachen die Männer an, woraufhin einer von ihnen über die Poststraße in Richtung Münsterstraße davon lief. Den zweiten Verdächtigen, der 26 Jahre alte Mann, konnte der Sicherheitsdienst bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Die Beamten nahmen den Mann, der bereits auf dem Gebiet der Straßenkriminalität und aufgrund vom Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt ist, vorläufig fest.