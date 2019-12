Stahlseile gegen Lkw : So wird der Weihnachtsmarkt Bonn vor Terrorangriffen geschützt

So wird der Weihnachtsmarkt Bonn vor Terrorangriffen geschützt

Sicherheitsabsperrungen auf dem Weihnachtsmarkt in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Eine besondere Betonkonstruktion mit Seilen soll den Bonner Weihnachtsmarkt vor Terrorangriffen mit Lkw besser schützen als andere Systeme. Diese Neuerung wird an der Verlängerung der Budapester Straße eingesetzt.

Mit in diesem Jahr neuen Schutzvorkehrungen will das Ordnungsamt der Stadt am Friedensplatz einen Anschlag auf den Bonner Weihnachtsmarkt unmöglich machen. Zwei mit Stahlseilen verbundene Betonquader versperren dort die Verlängerung der Budapester Straße.