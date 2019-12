„Weniger ist mehr“ : Weihnachtsgruß der christlichen Kirchen an die Bonner

Bonn. Die Botschaft von Stadtdechant Wolfgang Picken und Superintendent Eckart Wüster an die Bonner lautet: Gott achtet auf das Kleine, nicht auf das XXL-Format. Der Blick auf die unscheinbaren Dinge soll geschärft werden.

Wie ist der Strohstern in den Weihnachtsbaum gekommen? Er erinnert an den Stall in Bethlehem. An den Stern über der Krippe wie an das Stroh in der Krippe. Aus etwas ziemlich Wertlosem wie einem geknickten, mit einem Faden zusammengebundenen Strohhalm wird ein Symbol für das Licht der Welt. Etwas unscheinbar Kleines, Ausgedroschenes, Ab-gedroschenes erhält einen hohen Wert.