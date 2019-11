Weihnachten in Bonn : Auf dem Marktplatz steht schon der Weihnachtsbaum

Bonn Auf dem Bonner Marktplatz wurde am Donnerstag der Weihnachtsbaum aufgebaut. Auch auf anderen Plätzen wurden bereits Tannenbäume aufgestellt oder werden dort in den nächsten Tagen angeliefert.

Es weihnachtet schon sehr in der Bonner Innenstadt, obwohl es noch einige Tage hin sind bis zum ersten Advent. Am Donnerstag hat die Stadt wieder mit Hilfe eines Krans einen großen Tannenbaum vor dem Alten Rathaus aufstellen lassen. Mit einer Lichterkette geschmückt, setzt er in den nächsten Wochen den Marktplatz in ein stimmungsvolles Licht.