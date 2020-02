Wegen Coronavirus : Sirenen-Probealarm in Bonn wird ausgesetzt

Sirenen-Probealarm in Bonn wird ausgesetzt

Anfang März heulen in Bonn 58 Sirenen. Foto: Axel Vogel

Bonn Anfang März sollten in Bonn 58 Sirenen gleichzeitig heulen. Der landesweite Probealarm wurde am Freitag allerdings abgesagt.

Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Fälle hat das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen einen landesweiten Probealarm abgesagt. Die Bevölkerung solle nicht verunsichert werden, hieß es aus der Pressestelle des Ressorts. Am 5. März hätten in allen Kommunen Warnmittel getestet werden sollen - wie etwa Sirenen, Lautsprecherfahrzeuge oder Warn-Apps. (mit Inhalten von dpa)