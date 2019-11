Wasserlandbad : Stadt muss Millionen fürs gescheiterte Bad-Projekt zahlen

Bonn Der Schwimmbad-Neubau im Wasserland ist gescheitert. Die Nachwehen des Projektes dauern allerdings an. Die Stadt muss den Stadtwerken Kosten in Millionenhöhe erstatten.

Die Nachwehen des gescheiterten Schwimmbad-Neubaus im Wasserland dauern an. Bekanntlich belasten die Projektkosten für das geplatzte Projekt die Stadt mit rund 6,6 Millionen Euro. Diesen Betrag muss sie an die Stadtwerke zahlen, um die Ausgaben des Tochterunternehmens für das geplante Bad auszugleichen. So war es vereinbart worden, als der Rat die SWB beauftragte, das Projekt voranzutreiben. Im Finanzausschuss wurde jetzt um die Rückzahlung gestritten.