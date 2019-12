Ecke Am Neutor/Am Hof : „Walking Bag“ soll bald neben der Universität in Bonn stehen

So soll der Platz an der Universität mit der „Walking Bag“ aussehen. Foto: Stadt Bonn

Bonn Die Stadt Bonn wird um ein weiteres Werk eines bedeutenden zeitgenössischen Künstlers reicher: Die Stiftung für Kunst und Kultur Bonn will die Plastik „Walking Bag“ des bekannten österreichischen Bildhauers Erwin Wurm in der Innenstadt aufstellen.

Die „laufende Tasche“ auf zwei Beinen soll im kommenden Frühjahr ihren Platz an der Ecke Am Neutor/Am Hof erhalten – in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hauptgebäude der Bonner Universität. Das beschloss die Bezirksvertretung Bonn am Dienstagabend mit breiter Mehrheit gegen die Stimmen von Grünen, FDP, BBB und Piraten.