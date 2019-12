Kultur in Bonn : „Walking Bag“ wird trotz Ablehnung im Ausschuss aufgestellt

Kultur in Bonn

Bonn Trotz Ablehnung seitens des Bonner Kulturausschusses wird die Skulptur des österreichischen Künstlers Erwin Wurm wohl doch aufgestellt. Die zuständige Bezirksvertretung hatte zuvor den Beschluss dazu mit Mehrheit gefasst.

Nur einen Tag nachdem die Bezirksvertretung Bonn mit Mehrheit beschlossen hat, das Kunstwerk „Walking Bag“ des renommierten österreichischen Künstlers Erwin Wurm in der Bonner City am Neutor/Ecke Am Hof im Frühjahr aufstellen zu lassen, hat der Kulturausschuss genau gegensätzlich entschieden. Allerdings kann der Kulturausschuss nur eine Empfehlung aussprechen.