Urteil rechtskräftig : Bonner Intensivtäter Walid S. bleibt in Haft

In Handfesseln wird Walid S. am 20. Januar 2017 in den Gerichtssaal geführt. Foto: picture alliance / Rolf Vennenbe

Bonn Der 26-jährige Walid S. muss für sechs Jahre ins Gefängnis. Der Bundesgerichtshof hat einen Revisionsantrag der Verteidigung abgelehnt. Walid S. wurde unter anderem wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Der Bundesgerichtshof hat am 23. Januar die von der Verteidigung beantragte Revision im Fall Walid S. verworfen. Das bestätigte ein Sprecher des Bonner Landgerichts dem GA auf Nachfrage am Donnerstagmorgen. Die Revisionsinstanz konnte keinerlei Rechtsfehler zu Lasten des Angeklagten feststellen - damit ist das Urteil rechtskräftig und der Italiener mit marokkanischen Wurzeln muss eine sechsjährige Haftstrafe absitzen. Die vierte Große Strafkammer am Landgericht Bonn hatte den 24-Jährigen im vergangenen Juli unter anderem wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt.

Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass Walid S. im Februar 2019 einem 26-Jährigen mit voller Wucht mindestens zweimal gegen den Kopf getreten hat. Dabei habe er den Tod seines Opfers billigend in Kauf genommen. Walid S. war einer breiten Öffentlichkeit als Angeklagter im Prozess um den Tod des Schülers Niklas Pöhler in Bad Godesberg im Jahr 2017 bekannt geworden. Das Gericht hatte ihn in diesem Fall aber seinerzeit freigesprochen.