Kommunalpolitik in Bonn : Dörner: 40 Millionen für den Klimaschutz

Kommunalpolitik in Bonn

Bonn Oberbürgermeister-Kandidatin der Grünen stellt ihr Programm für die Kommunalwahl am 13. September vor

Katja Dörner ist zu lange im Politikgeschäft, um sich vor der Kommunalwahl am 13. September zu konkreten Koalitionsaussagen hinreißen zu lassen. „Die Bürger entscheiden. Man kann vorab kein Bündnis ausschließen“, sagt die 44-Jährige. Wohl aber fügt die Grünen-Bundestagsabgeordnete an, dass das Programm, mit dem sie um die Gunst der Bonnerinnen und Bonner bei der Oberbürgermeisterwahl werben will, „inhaltlich mit CDU und FDP nicht einfach umzusetzen sein wird“.