Handyticket und Mitnahme von Kindern : Das ändert sich ab Januar für VRS-Kunden

Ein VRS-Kunde schiebt ein Ticket in den Entwerter. Foto: picture alliance / Oliver Berg/d/Oliver Berg

Bonn Ab dem 1. Januar können im Verkehrsverbund Rhein-Sieg bis zu drei Kinder werktags schon ab 15 Uhr kostenlos mitgenommen werden. Das Handyticket lässt sich dann mit Amazon Pay bezahlen. Ein Überblick über die Änderungen.

Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) ändert zum 1. Januar die Mitnahmeregelung von Kindern. Zukünftig fahren bis zu drei Kinder in Begleitung eines Erwachsenen, der über eine Zeitkarte im Abonnement – inklusive Jobticket und Semesterticket – verfügt, werktags bereits ab 15 Uhr kostenlos mit. Bislang galt diese Regelung an den Werktagen ab 19 Uhr sowie ganztägig am Wochenende. Des Weiteren werden Wochen- und Monatstickets im Einzelverkauf auf andere Kunden übertragbar sein. Dadurch können sie künftig als Familienkarte genutzt werden.