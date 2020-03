Damals der „modernste Flughafen Europas“ : Vor 50 Jahren wurde Terminal 1 am Flughafen Köln/Bonn eröffnet

Bonn/Köln Vor 50 Jahren: Bundespräsident Heinemann eröffnet nach elfjähriger Bauzeit das heutige Terminal 1 des Flughafens Köln/Bonn.

Der Termin war mehrmals verschoben worden, am 20. März 1970 ist es jedoch so weit: Bundespräsident Gustav Heinemann und Verkehrsminister Georg Leber eröffnen das neue Fluggastgebäude am Flughafen Köln/Bonn – das heutige Terminal 1.

Die erste Maschine aus Montreal/Kanada legt am Flugsteigkopf B an. Kernstück des neuen Flughafen ist das hufeisenfgörmige Hauptgebäude, an das sich zwei sechszackige Flugsteigköpfe anschließen. Passagiere können somit bis auf 100 Meter an ihr Flugzeug heran, zeitraubende Bustransporte über das Vorfeld bleiben ihnen fortan erspart.