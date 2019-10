Spezialkran in Bonn : Arbeiter montieren Stahlträger an Viktoriabrücke

Foto: Nicolas Ottersbach An der Viktoriabrücke wird nachts gearbeitet. Mit einem Kran werden die Brückenteile eingehoben, die später die neue Fahrbahn bilden.

Bonn Mithilfe eines 500 Tonnen schweren Krans haben Arbeiter an der Viktoriabrücke zwei jeweils 50 Tonnen schwere Stahlträger montiert. In den kommenden Nächten gehen die Arbeiten an der Überführung weiter.

Die erste Nachtschicht an der Viktoriabrücke ist erfolgreich zu Ende gegangen. In der Nacht von Montag auf Dienstag haben die Bauarbeiter mit einem Spezialkran zwei jeweils 50 Tonnen schwere, mit Beton verstärkte Stahlträger über den Gleisen der Deutschen Bahn eingefügt. Auf ihnen wird später die Fahrbahn liegen.

In den kommenden Nächten werden fünf weitere Träger eingesetzt. „Um das machen zu können, müssen wir die Sperrpausen der Bahn ausnutzen“, erklärte der Bonner Tiefbauamtsleiter Peter Esch. Immer zwischen 0.40 und 5.20 Uhr wird die Bahntrasse gesperrt. Erst, wenn kein Zug mehr fährt, dürfen die Brückenteile montiert werden.

In der ersten Nacht herrschten dafür ideale Bedingungen, weshalb statt des geplanten einen Elements sogar zwei mit dem Kran eingehoben wurden. Da es windstill und klar war, hatten die Arbeiter bereits nach einer Stunde das erste Teil an der richtigen Stelle.