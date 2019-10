500-Tonnen-Kran aufgebaut : Viktoriabrücke in Bonn erhält neuen Überbau

Foto: Benjamin Westhoff Die Baustelle an der Viktoriabrücke.

Bonn Die Stadt Bonn und Tiefbauchef Peter Esch hoffen für Ende 2021 mit der Fertigstellung der Bonner Viktoriabrücke. Autofahrer müssen bis dahin zeitweise mit Sperrungen rechnen. Jetzt erhält die Viktoriabrücke einen neuen Überbau.

Die Sanierung der Viktoriabrücke geht in die nächste Phase: Am Dienstag, 29. Oktober, beginnt die Montage des neuen Brückenüberbaus. Sie erfolgt in mehreren Bauabschnitten. Vom 29. bis 31. Oktober jeweils zwischen 0.40 bis 5.15 Uhr stehen die nächsten Sperrpausen der Deutschen Bahn (DB) zur Verfügung. In diesen drei Nächten werden die ersten vier Brückenträger der neuen Viktoriabrücke über den Gleisen der DB eingebaut.

Es handelt sich um etwa 1,30 Meter hohe und 40 Meter lange Stahlträger mit einer Betonfertigteilplatte am Kopf, die Teil der späteren Brückenfahrbahn sind und in den weiteren Zwischenbauzuständen als Gerüst genutzt werden. Jeder Träger wiegt circa 48 Tonnen. Für deren Einbau wird ab dem 23. ein Kran mit einer Traglast von 500 Tonnen auf Endenicher Seite des Baustellengeländes aufgebaut. Der Kran wird auf gesondert hergestellten Fundamenten errichtet.

Die Anlieferung aller vier Träger erfolgt aufgrund der Länge und des Gewichts der Bauteile als Sondertransport in der Nacht vom 27. Oktober auf den 28. Oktober, bis 6 Uhr. Ein Brückenteil wird auf der fertiggestellten Brückenrampe abgestellt, die weiteren Brückenteile werden in einer Sperrfläche auf der Endenicher Straße zwischen Bahngleisen und Kreuzung Wittelsbacher Ring zwischengelagert. Der Einbau folgt am 29. bis 31. Oktober, jeweils zwischen 0.30 Uhr und 5 Uhr.

Weitere Nachtarbeiten Anfang November

In weiteren Arbeitsschritten werden in den Nächten vom 6. auf 7. und vom 7. auf 8. November jeweils zwischen 0.40 Uhr und 5.20 Uhr drei weitere Trägerelemente im Brückenmittelfeld über den DB-Gleisen bei gesperrtem Bahnbetrieb montiert. Die Anlieferung dieser Teile erfolgt am 6. November bis 6 Uhr morgens.

Am 3. und 4. November sowie am 11. und 12. November werden dann sieben Brückenträger im Randfeld - zwischen Brückenrampe Endenicher Straße und dem bereits montierten Mittelbereich der Brücke - installiert. Für diese Arbeiten werden allerdings keinen Sperrpausen der Bahn benötigt; die Arbeiten können tagsüber erfolgen.

Für die Montage des dritten Brückenfeldes über der Thomastraße ist voraussichtlich nochmals eine sechstägige Teilsperrung der Thomastraße wegen einer Kranaufstellung erforderlich. Die Montage vom Baustellenareal aus ist aufgrund der großen Ausladung nicht möglich. Den genauen Termin der Sperrung will die Stadt bekanntgeben, wenn alle Transport- und Sondergenehmigungen für die Arbeiten vorliegen.