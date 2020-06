Suche nach Kampfmitteln : Verteilerkreis Endenicher Ei in Bonn voraussichtlich bis 18 Uhr gesperrt

Das Endenicher Ei ist am Sonntag für den Verkehr gesperrt. Foto: Sebastian Flick

Bonn Der Landesbetrieb Straßen NRW hat an dem Verteilerkreis an der Autobahnauffahrt Bonn-Endenich am Sonntag eine Tagesbaustelle eingerichtet, um dort nach Kampfmitteln zu suchen.



Von Sebastian Flick

In den etwa 20 Meter langen Stützwänden entlang der Autobahn sollen Stahlanker angebracht werden. Die abschließenden Bohrungen am Sonntag zählen zu den vorbereitenden Maßnahmen für den geplanten Neubau des Verteilerkreises ab 2022.

Aufgrund der Baustelle bleibt die direkte Verbindung über die B56 vom Hermann-Wandersleb-Ring auf die Endenicher Straße sowie in die entgegengesetzte Fahrtrichtung am Sonntag noch bis 18 Uhr gesperrt. Umleitungen sind zwar ausgeschildert, doch mit der parallelen Sperrung der Viktoriabrücke sowie einigen weiteren derzeit laufenden Baumaßnahmen müssen ortsunkundige Autofahrer darauf achten, den richtigen Umleitungsschildern zu folgen. Wer die Schilder übersieht, landet schnell auf der A565, so ist es auch einigen Verkehrsteilnehmern am Sonntagvormittag ergangen.

Aus Endenich kommend Richtung Zentrum fahrend biegt man vom Herrmann-Wandelsleib-Ring links in die Straße „Auf dem Hügel“ ab. Die Umleitung führt weiter über „Am Probsthof“ und die Bornheimer Straße. Wer aus Endenich kommend auf die A565 Richtung Köln fahren möchte, folgt nicht den gelben, sondern den blauen Umleitungsschildern mit der Aufschrift U2. Aus Zentrum kommend ist die Umleitung ab Knauber ausgeschildert und führt an der Müllverbrennungsanlage vorbei Richtung „Am Dickobskreuz“ und über „Auf dem Hügel“ nach Endenich.