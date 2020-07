Mädchen aus Mönchengladbach galt als vermisst : Vermisste 14-Jährige wieder unversehrt angetroffen

Bonn/Mönchengladbach Die Polizei hat in der vergangenen Woche nach einer 14-Jährigen aus Mönchengladbach gesucht. Das Mädchen wurde nun unversehrt wieder angetroffen.

Betreuer hatten die 14-jährige aus ihrer Wohngruppe zuletzt in der Nacht zum 26. Juni gegen 0.30 Uhr gesehen. Am frühen Morgen stellten sie dann fest, dass das Mädchen die Wohngruppe verlassen hatte.

Die Polizei teilt am Montag mit, dass die Vermisste am Wochenende wohlbehalten in Alsdorf angetroffen wurde und sich dann in polizeilicher Obhut befand. Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, dass das Mädchen sich nach seinem Verschwinden möglicherweise in Bonn aufhalten könnte.