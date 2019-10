Kaiser-Karl-Ring/ Kölnstraße : Verkehrsunfall belastet Verkehr in Bonn zusätzlich

Bonn Dienstagmorgen kam es zu einem Unfall in Bonn an der Ecke Kaiser-Karl-Ring und Kölnstraße. Der Unfall belastet die Verkehrssituation zusätzlich zu der Bauern-Demo in der Innenstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Am Dienstagmorgen hat es einen Unfall in Bonn an der Ecke Kaiser-Karl-Ring und Kölnstraße gegeben. Das Geschehen soll sich gegen 8.50 Uhr zugetragen haben. Genauere Informationen lagen der Polizei am Morgen noch nicht vor.

Der Unfall belastet die Verkehrssituation zusätzlich zu der Bauern-Demo in der Innenstadt, die am Dienstag.