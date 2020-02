Meßdorfer Straße in Bonn : Verkehrschaos nach kurzfristiger Straßensperrung in Dransdorf

Keine Einfahrt möglich ist aus Richtung Dransdorf aktuell in die Meßdorfer Straße. Foto: Maximilian Mühlens

Bonn Lange Staus haben sich am Donnerstagnachmittag rund um Bonn-Dransdorf und -Lessenich gebildet. Weil Gasgeruch aufgetreten ist, muss eine Gashauptleitung an der Meßdorfer Straße untersucht werden. Da gleichzeitig auch die Alfterer Straße gesperrt ist, müssen Verkehrsteilnehmer größere Umleitungen in Kauf nehmen.

Weil nahe einer Gashauptleitung an Zufahrt zur Meßdorfer Straße in Bonn-Dransdorf am Donnerstagmittag Gas zu riechen war, müssen die Stadtwerke Bonn (SWB) kurzfristig die Straße unweit der Abzweigung zur Alfterer Straße komplett sperren.

Wie SWB-Sprecher Michael Henseler mitteilte, konnte nach einer ersten Begutachtung eine Gefahr für die Bevölkerung bereits ausgeschlossen werden, die Straße muss jedoch an der Gasleitung zur Kontrolle aufgerissen werden. „Für den Verkehr wird das erhebliche Beeinträchtigungen geben“, so Henseler. Da nämlich auch die Alfterer Straße gesperrt ist, müssen etwa die Busse der Linien 610, 611, 630 und N9 einen Umweg über die Grootestraße und die K12 nehmen, ehe sie in Höhe Oedekoven über die Straße Wegscheid wieder in Richtung Lessenich abbiegen können - in Richtung Dransdorf verkehren die Busse auf umgekehrtem Wege. Anlieger können aus Fahrtrichtung Lessenich bis zur Baustelle vorfahren. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Lessenich sollten für den Weg nach Dransdorf ebenfalls über die K12 ausweichen.

Wegen Arbeiten an einer Gasleitung sperren die SWB die Meßdorfer Straße in Bonn. Foto: Maximilian Mühlens

Chaos rund um die Baustelle gab es bereits während der Einrichtung der Sperrung: „Die Sperrung macht gerade mehr Arbeit, als die eigentliche Baustelle“, sagte einer der Arbeiter dem GA. Einige Autofahrer drehten vor der Baustelle kurzerhand und hielten so den Verkehr auf, andere probierten, an der Sperrung vorbeizufahren. Der Verkehr staut sich am Nachmittag auf der K12 auf mehreren Kilometern.

Wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann, konnte Henseler bisher nicht sagen. Für die Haltestelle „Lessenich Kapelle“ richten die SWB auf der Straße Wegscheid/Ecke Bahnhofstraße eine Ersatzhaltestelle ein.