Stadt startet Arbeiten für neuen Kanal : Verkehrsbehinderungen auf Bonner Reuterstraße erwartet

Bonn Täglich fahren mehr als 40.000 Fahrzeuge über die Reuterstraße. Nun müssen sich Autofahrer auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Seit Montag wird auf der Reuterstraße der Kanal erneuert.

In dem etwa 250 Meter langen Abschnitt zwischen Reuterbrücke und A 565 werden laut städtischem Presseamt die Hauptkanäle einschließlich aller Sinkkastenanlagen in geschlossener Bauweise erneuert. Durch die geschlossene Bauweise werden, so das Presseamt weiter, im Straßenraum – größtenteils in den Abbiegespuren – lediglich die für den Vortrieb erforderlichen Baugruben ausgehoben.