A565 in Fahrtrichtung Siegburg : Verkehr staut sich nach Unfall auf Nordbrücke

A565 in Fahrtrichtung Siegburg

Bonn Am Dienstagmorgen ist es auf der Nordbrücke zu einem Unfall gekommen. Aktuell staut sich der Verkehr auf der A565 in Fahrtrichtung Siegburg.

Am Dienstagmorgen hat sich gegen 9 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A565 in Bonn ereignet. Ein Pkw und zwei Lkw sind nach ersten Informationen beteiligt. Verletzt wurde niemand. Auf der Nordbrücke ist der Verkehr in Fahrtrichtung Siegburg derzeit beeinträchtigt.