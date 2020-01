Einbahnstraße in Bonn : Neue Verkehrsregel für Stockenstraße verschoben

Bonn Zwischen Hofgarten und Markt in der Bonner Innenstadt läuft der Verkehr vorerst weiterhin wie gewohnt. Die Umkehrung der Einbahnregelung soll nach Angaben der Stadtverwaltung nun am kommenden Montag wirksam werden. Grund für die Verzögerung: Die Schilder wurden nicht rechtzeitig angebracht.

Ursprünglich sollten die neuen Regeln für den Cityring wie das Tempolimit von 30 Stundenkilometern für die Reuterstraße mit Beginn des neuen Jahres in Kraft treten, also an diesem Mittwoch. Doch anders als auf der Reuterstraße läuft rund um das Stockentor in der Innenstadt bislang alles wie gehabt. Als Grund für die Verzögerung nannte die Stadtverwaltung am Donnerstag den Umstand, dass die Firmen, die mit der Beschilderung betraut sind, erst am Montag verfügbar seien. Dann soll die Änderung umgesetzt werden. In der Tat ist auch von einer Beschilderung der veränderten Regelung bislang nichts zu sehen. Somit läuft der Verkehr bis zum kommenden Montag weiter regulär durch die Stockenstraße auf die Straße Am Hof.